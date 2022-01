Juventus-Napoli: tanti indisponibili, un solo ballottaggio per Spalletti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il countdown è ormai giunto al termine. Il campionato di Serie A riprenderà domani, giovedì 6 gennaio, con la 20esima giornata. L’attesa è tutta rivolta al big match dell’Epifania Juventus-Napoli, in programma all’Allianz Stadium con calcio d’inizio alle ore 20.45. Entrambe le compagini sono staccate dall’Inter (in vetta), ma possiamo considerarle in piena lotta Champions. Sia i bianconeri che gli azzurri si affronteranno in una super-sfida che potrà cambiare scenari e prospettive ai vertici della classifica. Attualmente la Juve occupa la quinta posizione a quota 34 punti, mentre il Napoli è rimasto al terzo posto con 39 punti. A questo punto andiamo a vedere insieme le probabili formazioni. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato le probabili formazioni della partita ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il countdown è ormai giunto al termine. Il campionato di Serie A riprenderà domani, giovedì 6 gennaio, con la 20esima giornata. L’attesa è tutta rivolta al big match dell’Epifania, in programma all’Allianz Stadium con calcio d’inizio alle ore 20.45. Entrambe le compagini sono staccate dall’Inter (in vetta), ma possiamo considerarle in piena lotta Champions. Sia i bianconeri che gli azzurri si affronteranno in una super-sfida che potrà cambiare scenari e prospettive ai vertici della classifica. Attualmente la Juve occupa la quinta posizione a quota 34 punti, mentre ilè rimasto al terzo posto con 39 punti. A questo punto andiamo a vedere insieme le probabili formazioni. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato le probabili formazioni della partita ...

Advertising

sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - juventusfc : #TrainingCenter | Due giorni alla ripresa del campionato! ?? ?? - Nino_TheBest : Terza giornata: Napoli-Juventus 2-1. Sabato 11 settembre 2021. Napoli, ore 18. Juventus: 8 assenti: - indisponibili… - PressGiochi : Serie A. La Juventus, avanti con il Napoli, cerca la terza vittoria di fila: -