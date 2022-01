Juventus Napoli si gioca? La decisione ufficiale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ arrivata la decisione ufficiale in merito a Juventus Napoli, gara in programma domani sera, alle 20.45, allo Stadium. Juventus-Napoli (AdobeStock)Terminate le vacanze di natale, la Serie A è pronta a ripartire nonostante tutte le difficoltà legate al Covid e ad un numero di giocatori positivi che ha superato gli ottanta. Tra le partite della prima giornata di ritorno, spicca senza ombra di dubbio il big match dello Stadium tra Juventus e Napoli. I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per accorciare ulteriormente sul terzo posto, attualmente distante sette punti; discorso diverso quello per i partenopei a cui serve il successo o il discorso scudetto rischia di non riguardare più i ragazzi di Spalletti. Wanda Nara bomba atomica: ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ arrivata lain merito a, gara in programma domani sera, alle 20.45, allo Stadium.(AdobeStock)Terminate le vacanze di natale, la Serie A è pronta a ripartire nonostante tutte le difficoltà legate al Covid e ad un numero ditori positivi che ha superato gli ottanta. Tra le partite della prima giornata di ritorno, spicca senza ombra di dubbio il big match dello Stadium tra. I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per accorciare ulteriormente sul terzo posto, attualmente distante sette punti; discorso diverso quello per i partenopei a cui serve il successo o il discorso scudetto rischia di non riguardare più i ragazzi di Spalletti. Wanda Nara bomba atomica: ...

Advertising

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - repubblica : Serie A, Juventus-Napoli si gioca: la Asl non blocca la trasferta degli azzurri - _andreajuve : RT @NicoSchira: Siamo alle comiche: la ASL di #Napoli2 mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka che non potrebbero giocare Juve… - Mikiii99000 : RT @NicoSchira: Siamo alle comiche: la ASL di #Napoli2 mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka che non potrebbero giocare Juve… -