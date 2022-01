Juventus-Napoli si gioca, gli azzurri in partenza per Torino: nessun provvedimento dall’Asl (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La partita tra Juventus e Napoli si giocherà regolarmente, è quanto emerso secondo le ultime indiscrezioni. Gli azzurri raggiungeranno Torino nelle prossime ore, giovedì alle 20.45 è in programma la partita della 20esima giornata del campionato di Serie A. La gara sarà comunque condizionata dalla positività al Covid-19 di alcuni calciatori che non potranno prendere parte al match. Il Napoli partirà nel pomeriggio alla volta di Torino, non è arrivato alcun provvedimento da parte dell’Asl. L’ultimo giro di tamponi in casa azzurra ha fatto emergere la positività del portiere Meret. La partita si giocherà regolarmente. Nel Napoli out: Osimhen (quarantena in Nigeria), Lozano, Malcuit, Mario Rui, Meret, positivo anche Spalletti. Nella ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La partita trasi giocherà regolarmente, è quanto emerso secondo le ultime indiscrezioni. Gliraggiungerannonelle prossime ore, giovedì alle 20.45 è in programma la partita della 20esima giornata del campionato di Serie A. La gara sarà comunque condizionata dalla positività al Covid-19 di alcuni calciatori che non potranno prendere parte al match. Ilpartirà nel pomeriggio alla volta di, non è arrivato alcunda parte dell’Asl. L’ultimo giro di tamponi in casa azzurra ha fatto emergere la positività del portiere Meret. La partita si giocherà regolarmente. Nelout: Osimhen (quarantena in Nigeria), Lozano, Malcuit, Mario Rui, Meret, positivo anche Spalletti. Nella ...

sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - DiMarzio : .@sscnapoli | Alle 16.45 la partenza per Torino. Domani ci sarà la sfida contro la #Juventus - saulniggez : RT @gaiatortora: Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 -