Juventus-Napoli, l'Asl pronta a bloccare la partenza degli Azzurri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) l'Asl Napoli 1 Centro è al lavoro per istruire il procedimento che bloccherebbe la trasferta del Napoli a Torino, dove domani sera è in programma la gara di campionato contro la Juventus. Lo riporta Radio Kiss Kiss citando fonti della stessa Asl. L'azienda sanitaria locale "prosegue l'indagine epidemiologica e in attesa dell'esito dei tamponi alle 15 verrà emesso un ravvedimento", scrive Radio Kiss Kiss su Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

