Juventus Napoli, l’ASL ha deciso: gli azzurri partiranno per Torino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) l’ASL ha deciso di non prendere provvedimenti sul Napoli dopo i casi Covid, gli azzurri partiranno quindi per Torino per il match con la Juventus Si inizia a far luce sul possibile rinvio di Juve-Napoli, match in programma domani sera all’Allianz Stadium di Torino. A differenza di quanto rimbalzato nelle ultime ore, la squadra azzurra volerà regolarmente nel pomeriggio alla volta del capoluogo piemontese. Rispetto a quanto si temeva, infatti, l’ASL ha deciso di non prendere provvedimenti, evitando questa volta di bloccare la partenza dei giocatori partenopei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)hadi non prendere provvedimenti suldopo i casi Covid, gliquindi perper il match con laSi inizia a far luce sul possibile rinvio di Juve-, match in programma domani sera all’Allianz Stadium di. A differenza di quanto rimbalzato nelle ultime ore, la squadra azzurra volerà regolarmente nel pomeriggio alla volta del capoluogo piemontese. Rispetto a quanto si temeva, infatti,hadi non prendere provvedimenti, evitando questa volta di bloccare la partenza dei giocatori partenopei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - Pasqual01350178 : @GoalItalia Visti i precedenti che vedono la #juventus condannata per non aver rispettato ilnprotocollo fossi il N… - areanapoliit : Il #Napoli parte per Torino. Nessun provvedimento dell'ASL -