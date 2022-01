Juventus-Napoli, Allegri: “Morata non si muove. Soltanto l’Inter può perdere lo scudetto” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Morata non parte. È un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno già 7. È un giocatore di rendimento, il problema di Alvaro è che viene visto che quello che gli manca sempre qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si muove”. Inizia così la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli: “Covid? Ci sono gli organi di competenza che devono decidere. Noi possiamo solo allenarci e giocare con quelli che abbiamo. Questo è uno stato di emergenza e bisogna trovare le soluzioni, nel bene o nel male. La mia opinione non conta niente. Chi decide deve prendersi le responsabilità, c’è una regola e si segue quella. Noi dobbiamo prepararci molto bene per giocare, dobbiamo solo eseguire quello che di dicono di fare”. Sugli assenti: “La squadra ha lavorato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “non parte. È un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno già 7. È un giocatore di rendimento, il problema di Alvaro è che viene visto che quello che gli manca sempre qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si”. Inizia così la conferenza stampa di Massimilianoalla vigilia di: “Covid? Ci sono gli organi di competenza che devono decidere. Noi possiamo solo allenarci e giocare con quelli che abbiamo. Questo è uno stato di emergenza e bisogna trovare le soluzioni, nel bene o nel male. La mia opinione non conta niente. Chi decide deve prendersi le responsabilità, c’è una regola e si segue quella. Noi dobbiamo prepararci molto bene per giocare, dobbiamo solo eseguire quello che di dicono di fare”. Sugli assenti: “La squadra ha lavorato ...

