Juventus-Napoli a rischio rinvio? Arriva la notizia! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sembra che questa volta non ci sarà alcun impedimento da parte dell’Asl Napoli 1 per fermare la partenza del Napoli alla volta di Torino. La decisione ufficiale non è ancora stata comunicata da parte dell’ente sanitario campano, ma il volo degli uomini di Spalletti, in partenza da Capodichino alle ore 16 di oggi, rimane confermato. Tutto porta quindi a pensare che Juventus-Napoli, salvo dietrofront dell’ultim’ora, si giocherà regolarmente domani alle ore 20.45. Nonostante i diversi casi di positività emersi nella squadra partenopea, tra cui i due odierni, la partita non sembra dunque essere a rischio. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sembra che questa volta non ci sarà alcun impedimento da parte dell’Asl1 per fermare la partenza delalla volta di Torino. La decisione ufficiale non è ancora stata comunicata da parte dell’ente sanitario campano, ma il volo degli uomini di Spalletti, in partenza da Capodichino alle ore 16 di oggi, rimane confermato. Tutto porta quindi a pensare che, salvo dietrofront dell’ultim’ora, si giocherà regolarmente domani alle ore 20.45. Nonostante i diversi casi di positività emersi nella squadra partenopea, tra cui i due odierni, la partita non sembra dunque essere a. Thomas Cambiaso

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - nkunkismo3 : RT @mattinodinapoli: Juventus-Napoli non si gioca: l'Asl mette gli azzurri in quarantena - MrRuggier0 : RT @TuttoMercatoWeb: Nessun divieto, il Napoli parte per Torino per sfida la Juventus: il comunicato dell'ASL -