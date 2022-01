Juventus-Milan, Finale Supercoppa Italiana calcio femminile 2022: programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Juventus e Milan si sfideranno nella Finale della Supercoppa Italiana 2022 di calcio femminile, in programma sabato 8 gennaio (ore 14.30) allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Le bianconere hanno battuto il Sassuolo soltanto ai calci di rigore, mentre le rossonere sono riuscite ad avere la meglio sulla Roma per 2-1 nelle due semifinali giocate oggi pomeriggio. La Juventus andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo dopo quelli del 2019 e del 2010 ottenuti battendo sempre per 2-0 la Fiorentina (contro cui le piemontesi persesero nel 2018). Le Campionesse d’Italia incroceranno l’ambizioso Milan, che alzò al cielo il trofeo nel 1998 e nel 199, perdendo poi gli atti conclusivi nel 2000 e nel 2004. Di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022)si sfideranno nelladelladi, insabato 8 gennaio (ore 14.30) allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Le bianconere hanno battuto il Sassuolo soltanto ai calci di rigore, mentre le rossonere sono riuscite ad avere la meglio sulla Roma per 2-1 nelle due semifinali giocate oggi pomeriggio. Laandrà a caccia del terzo sigillo consecutivo dopo quelli del 2019 e del 2010 ottenuti battendo sempre per 2-0 la Fiorentina (contro cui le piemontesi persesero nel 2018). Le Campionesse d’Italia incroceranno l’ambizioso, che alzò al cielo il trofeo nel 1998 e nel 199, perdendo poi gli atti conclusivi nel 2000 e nel 2004. Di ...

