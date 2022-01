Juventus, il piano su Scamacca per anticipare la concorrenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Scamacca Juve, Federico Cherubini al lavoro per anticipare la concorrenza sull’attaccante. Le ultimissime sulla trattativa La Juventus sembra avere un piano definito per arrivare a Scamacca. Cherubini è al lavoro per anticipare la concorrenza e arrivare all’ariete del Sassuolo. Difficile il suo arrivo a gennaio vista la cifra richiesta dai neroverdi, ovvero 40 milioni. Ma i continui contatti fra le due società potrebbero portare ad uno spiraglio positivo per l’estate. L’idea della Juventus è quella di anticipare la concorrenza dell’Inter. A riferirlo Tuttosport. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)Juve, Federico Cherubini al lavoro perlasull’attaccante. Le ultimissime sulla trattativa Lasembra avere undefinito per arrivare a. Cherubini è al lavoro perlae arrivare all’ariete del Sassuolo. Difficile il suo arrivo a gennaio vista la cifra richiesta dai neroverdi, ovvero 40 milioni. Ma i continui contatti fra le due società potrebbero portare ad uno spiraglio positivo per l’estate. L’idea dellaè quella diladell’Inter. A riferirlo Tuttosport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

