Juventus come l’Inter? L’unica cosa in comune che nessuno vorrebbe avere

La Juventus non sta vivendo una stagione entusiasmante; i tifosi si aspettavano qualcosa in più e lo hanno fatto notare su Instagram. La Juventus, nella serata di domani, aprirà il suo 2022 con la sfida al Napoli; l'obiettivo è quello di vivere un anno completamente diverso da quello passato. Il 2021, infatti, è stata la stagione in cui la società ha provato l'esperimento Pirlo (non riuscito) ma soprattutto in cui il club, dopo nove anni in fila, non è riuscita a conquistare lo scudetto. Un calo, dopo tanto tempo al vertice, è anche fisiologico ma i tifosi bianconeri si aspettavano una reazione immediata considerando anche il ritorno, in panchina, di Allegri. Reazione che non si è vista a pieno e il paragone, con una situazione del passato, è inevitabile

