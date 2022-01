Juventus | Arthur guarito dal Covid | potrà giocare contro il Napoli

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)dal-19. Il centrocampista della, che alcuni giorni fa era risultato positivo al tampone, con un nuovo test diagnostico quest’oggi è risultato negativo e dunqueuscire dal regime di isolamento e unirsi alla squadra in serata. Lo ha comunicato il club bianconero. Dunque il brasiliano potrebbe anche essere a disposizione di Allegri per la sfida col, ma difficilmente sarà rischiato. SportFace.

DiMarzio : .@juventusfc | #Arthur torna a disposizione di Massimiliano #Allegri - GiovaAlbanese : Tampone negativo ? ?? #Arthur è guarito dal Covid-19. #Juventus - GiovaAlbanese : ?? #Pinsoglio e #Arthur positivi al Covid-19. #Juventus - lagoleada_it : Buone notizie per la #Juventus: #Arthur è infatti guarito dal #COVID19 ?? - bianconerodoc10 : RT @GiovaAlbanese: Tampone negativo ? ?? #Arthur è guarito dal Covid-19. #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Arthur

... ai reduci dall'influenza Kaio Jorge e Pellegrini e ade Chiellini, positivi al Covid. Con il rientro di Dybala e Chiesa Allegri punta a un mese di gennaio che possa riportare latra ...negativo, il comunicato della Juve Di seguito il comunicato della Juve che comunica la negatività del centrocampista brasiliano: "ha effettuato il controllo con test diagnostico (...Arthur ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non ...Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noto che Arthur è guarito dal Covid. Il centrocampista torna a disposizione per il match con il Napoli. COMUNICATO – «Arthur ha effettuato il ...