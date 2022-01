Juventus | Arthur guarito dal Covid | il comunicato del club

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il centrocampista brasilianoè ufficialmentedal: ilUFFICIALE dellaAttraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noto chedal. Il centrocampista torna a disposizione per il match con il Napoli.– «ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra questa sera presso il JTC». L'articolo proviene da Calcio News 24.

negativo, il comunicato della Juve Di seguito il comunicato della Juve che comunica la negatività del centrocampista brasiliano: "ha effettuato il controllo con test diagnostico (...Occorre focalizzare l'attenzione sulla gara - sottolinea il tecnico dellain conferenza ...? Aspettiamo l'esito del tampone odierno. Se non dovesse risultare negativo, Locatelli ...Arthur ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra quest ...Buone notizie per la Juventus: Arthur Melo si è negativizzato. Il centrocampista brasiliano torna così a disposizione di Massimiliano Allegri. Il comunicato. Ecco il comunicato ...