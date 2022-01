Juve-Napoli si gioca, Asl non ferma trasferta per covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Juventus-Napoli si gioca. Nessuno stop dell’Asl alla trasferta del Napoli a Torino, dove domani sera scenderà in campo contro i bianconeri per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. I casi covid individuati nel club partenopeo -compreso quello del tecnico Luciano Spalletti- non condizionano il calendario, al contrario di quanto accaduto la scorsa stagione. L’Asl Napoli 1 Centro ha concluso l’indagine epidemiologica “sull’accertato focolaio di positività al covid-19 relativo alla Ssc Napoli” che ha confermato “la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra”. L’Asl rende noto che “per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento” mentre “per i contatti stretti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ntus-si. Nessuno stop dell’Asl alladela Torino, dove domani sera scenderà in campo contro i bianconeri per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. I casiindividuati nel club partenopeo -compreso quello del tecnico Luciano Spalletti- non condizionano il calendario, al contrario di quanto accaduto la scorsa stagione. L’Asl1 Centro ha concluso l’indagine epidemiologica “sull’accertato focolaio di positività al-19 relativo alla Ssc” che ha conto “la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra”. L’Asl rende noto che “per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento” mentre “per i contatti stretti ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - Massimi28192994 : RT @ForNapoliSempre: @napolista Smettetela, parte dei giocatori contagiati non sono mai arrivati a Napoli, alla fine solo spalletti, Mario… - juve_magazine : SKY - Napoli, alle 16.45 la partenza per Torino alla vigilia della sfida contro la Juventus -