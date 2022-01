Juve - Napoli rinviata? Un film già visto. Analogie e differenze da quel precedente (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il rischio di un rinvio del match tra Juve e Napoli è fondato. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl sta analizzando il caso Castel Volturno, dopo le ultime positività al Covid emerse sul tecnico ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il rischio di un rinvio del match traè fondato. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl sta analizzando il caso Castel Volturno, dopo le ultime positività al Covid emerse sul tecnico ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - juventusfc : #TrainingCenter | Due giorni alla ripresa del campionato! ?? ?? - yurigalgani : Juve-Napoli: Allegri pronto a convocare dall’U23 Sersanti, grossetano ed ex-unionista - - riccard61249802 : RT @RobertoSavino10: Bologna 8 positivi, 2 infortunati e 2 in coppa d'Africa. Mihajlovic: 'Domani saremo 11 vs 11'. Andata di Napoli-Juve… -