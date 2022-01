Juve-Napoli, la volontà di Adl è chiara: cosa può succedere! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Juventus-Napoli non s’ha da fare, ci risiamo. Stessa situazione di un anno fa con tante positività che mettono in pericolo la partita, soprattutto nelle fila azzurre. Non è l’unica partita che rischia di essere rinviata in Serie A anche se la Lega ha confermato che le partite dovranno giocarsi, saranno le asl ,locali ad evitare la partenza delle rispettive squadre. de Laurentiis Napoli Juventus Inoltre ecco cosa rivela Il Mattino sulla vicenda:” Da ieri De Laurentiis è un’autentica furia. Il Napoli ha comunicato la propria preoccupazione al dipartimento di Prevenzione della Asl Napoli 1, lo stesso che nel 2020 bloccò la partenza dei campani per Torino. Ieri DeLa ha chiamato Dal Pino e De Siervo, chiedendo che venga preso in considerazione il rinvio della ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ntus-non s’ha da fare, ci risiamo. Stessa situazione di un anno fa con tante positività che mettono in pericolo la partita, soprattutto nelle fila azzurre. Non è l’unica partita che rischia di essere rinviata in Serie A anche se la Lega ha confermato che le partite dovranno giocarsi, saranno le asl ,locali ad evitare la partenza delle rispettive squadre. de Laurentiisntus Inoltre eccorivela Il Mattino sulla vicenda:” Da ieri De Laurentiis è un’autentica furia. Ilha comunicato la propria preoccupazione al dipartimento di Prevenzione della Asl1, lo stesso che nel 2020 bloccò la partenza dei campani per Torino. Ieri DeLa ha chiamato Dal Pino e De Siervo, chiedendo che venga preso in considerazione il rinvio della ...

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - juventusfc : #TrainingCenter | Due giorni alla ripresa del campionato! ?? ?? - Daniele67375897 : @_SiGonfiaLaRete Fai morire dal ridere con le tue speranze di aggrapparti all'ASL per non far giocare la partita sa… - gioele_toma : @GabriVernucci Ma non è possibile, il calendario è talmente pieno di partite che oggettivamente non puoi spostare n… -