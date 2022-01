Juve-Napoli: il possibile rinvio scatena l’ira dei tifosi bianconeri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Corriere dello Sport – possibile il rinvio di Juve-Napoli e la tifoseria bianconera si scatena sui social: “All’andata la Juve è andata a Napoli senza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Corriere dello Sport –ildie la tifoseria bianconera sisui social: “All’andata laè andata asenza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - juventusfc : #TrainingCenter | Due giorni alla ripresa del campionato! ?? ?? - pussykiller6999 : RT @ForNapoliSempre: @napolista Smettetela, parte dei giocatori contagiati non sono mai arrivati a Napoli, alla fine solo spalletti, Mario… - MondoBN : JUVE-NAPOLI, De Laurentiis chiede il rinvio -