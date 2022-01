Justine Mattera, l’occhio va proprio lì: vedo e non vedo da infarto (FOTO) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ancora una volta Justine Mattera si mostra in tutta la sua bellezza. Il suo scatto di Capodanno ha lasciato tutti di stucco. Un vedo non vedo da urlo. Ci sono delle bellezza che potremmo definire immortali. Non solo bellezza fine a se stesse e circoscritte all’ambito estetico. Ma anche fonti di classe, eleganza e stile. Questa descrizione ripercorre benissimo la figura della showgirl americana, Justine Mattera. Il suo successo in Italia è ormai datato ma il suo profilo Instagram ha, ogni giorno, sempre più followers. Sicuramente la sua notorietà è stata raggiunta anche ad una somiglianza palese con Marilyn Monroe. Lei condivide con la famosissima attrice tanti aspetti estetici che la ricordano. Questo è stato, nel corso della sua ... Leggi su chenews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ancora una voltasi mostra in tutta la sua bellezza. Il suo scatto di Capodanno ha lasciato tutti di stucco. Unnonda urlo. Ci sono delle bellezza che potremmo definire immortali. Non solo bellezza fine a se stesse e circoscritte all’ambito estetico. Ma anche fonti di classe, eleganza e stile. Questa descrizione ripercorre benissimo la figura della showgirl americana,. Il suo successo in Italia è ormai datato ma il suo profilo Instagram ha, ogni giorno, sempre più followers. Sicuramente la sua notorietà è stata raggiunta anche ad una somiglianza palese con Marilyn Monroe. Lei condivide con la famosissima attrice tanti aspetti estetici che la ricordano. Questo è stato, nel corso della sua ...

Advertising

milfland__ : Non la vecchia despota di Katia Ricciarelli che alla fattoria disse a Justine Mattera che era una stupidina, che no… - Ilsuperbo89 : Per i veri intenditori di Reality, adesso per Katia ci vorrebbe Justine Mattera...?? #Gfvip - VeritasVper : Ho difficoltà a mettere insieme nella stessa frase Costituzione e Matt…Mattare… niente Justine Mattera, Justin Matt… - bananascatlady : @SailorKomeInes Ahahahahaahahahaha Justine Mattera che parlava come Stanlio - zazoomblog : Justine Mattera e l’inseparabile amica. Bellezze…scollate: “Meglio la bionda o la rossa?” – FOTO - #Justine… -