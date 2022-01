Joao Pedro e la Nazionale: arriva l’ok della FIFA (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ultimo step per l’approdo di Joao Pedro nella Nazionale Italiana è stato compiuto dalla FIFA che ha approvato la possibile convocazione Joao Pedro e la Nazionale Italiana sono sempre più vicini. Il via libero definitivo è arrivato dalla FIFA che doveva deliberare dopo che il giocatore del Cagliari aveva militato nella selezione Under 17 del Brasile. Ora dunque Joao Pedro già essere convocato da Roberto Mancini per gli spareggi mondiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ultimo step per l’approdo dinellaItaliana è stato compiuto dallache ha approvato la possibile convocazionee laItaliana sono sempre più vicini. Il via libero definitivo èto dallache doveva deliberare dopo che il giocatore del Cagliari aveva militato nella selezione Under 17 del Brasile. Ora dunquegià essere convocato da Roberto Mancini per gli spareggi mondiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

arrivato il via libera dalla Fifa: Joao Pedro, attaccante del Cagliari, potrà vestire l'azzurro della Nazionale di Roberto Mancini. Joao Pedro aveva bisogno dell'autorizzazione della federcalcio mondiale avendo giocato per il Brasile a ...

CAGLIARI. Joao Pedro potrà giocare per la Nazionale italiana. L'attaccante rossoblù ha ottenuto il via libera dalla Fifa. L'autorizzazione della Federcalcio mondiale era indispensabile dal momento che ...

