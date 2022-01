Jessica e Lulù Selassiè sperano che Katia Ricciarelli venga squalificata e non sono le sole (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Piccola premessa prima di arrivare al nocciolo della situazione: Jessica e Lulù Selassiè ( in particolare Lucrezia) non brillano per educazione nella casa del Grande Fratello VIP 6. Lulù in particolare si rivolge agli altri con modi scorbutici, con fare arrogante, dice una marea di parolacce e chi più ne ha più ne metta. Non sono un bel modello di gioventù ma questo è un discorso a parte. Tutto quello che riguarda invece le parole che Katia Ricciarelli ha detto contro le due principesse e le sue pesantissime offese, va ben oltre . E il fatto che arrivino da una donna della sua età, della sua levatura ( quella che pare abbia) rende tutto ancora più grave. Da 4 mesi Katia Ricciarelli ha detto la qualunque nella casa: offese omofobe, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Piccola premessa prima di arrivare al nocciolo della situazione:( in particolare Lucrezia) non brillano per educazione nella casa del Grande Fratello VIP 6.in particolare si rivolge agli altri con modi scorbutici, con fare arrogante, dice una marea di parolacce e chi più ne ha più ne metta. Nonun bel modello di gioventù ma questo è un discorso a parte. Tutto quello che riguarda invece le parole cheha detto contro le due principesse e le sue pesantissime offese, va ben oltre . E il fatto che arrivino da una donna della sua età, della sua levatura ( quella che pare abbia) rende tutto ancora più grave. Da 4 mesiha detto la qualunque nella casa: offese omofobe, ...

KoRa_Rim : RT @violet_blue9: Miriana continua a dire della frase razzista come anche Jessica e Lulù. Possibile che su 20 persone solo una abbia avuto… - voglioilnulla : RT @frances06455734: #FUORIKATIA non deve essere perdonata per quella frase. C’è poco da giustificare. L’ha detto perché voleva dirlo e l’i… - Cristin04184242 : RT @savanaceleste: Katia Ricciarelli chiama Lulú e Jessica Selassie BESTIE. VERGOGNA!!! @GrandeFratello @AdrianaVolpeTV @alfosignorini @Cla… - eleitaliana : RT @frances06455734: #FUORIKATIA non deve essere perdonata per quella frase. C’è poco da giustificare. L’ha detto perché voleva dirlo e l’i… - starlessjmn : RT @eristicando: 5 gatti che tifano le princess quando lulù è stata la preferita con il 26% su 7 persone e jessica ha fatto il 2% in meno a… -

