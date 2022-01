Jessica e Lulù pretendono giustizia contro Katia Ricciarelli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Jessica e Lulù Selassié si sono stancate di condividere l’esperienza del Grande Fratello Vip 6 con Katia Ricciarelli. Le princess mal digeriscono le offese subite e l’immunità di cui gode la cantante ad ogni puntata, come una scure calata dall’alto che blocca le dinamiche della casa. La vogliono fuori dalla casa o perlomeno che venga preso un provvedimento disciplinare serio. Le princess dichiarano le loro intenzioni Oggi pomeriggio le due pronipoti dell’imperatore di Etiopia si sono confrontate con Sophie Codegoni riguardo ai litigi che stanno avvenendo in questi giorni in particolare tra Lulù e Katia. “Sophie, è meno grave quello che ha detto Fausto Leali che quello che ci ha detto lei, lei lo ha detto con cattiveria e con una tale intenzione che voleva ferire. Noi in puntata lo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022)Selassié si sono stancate di condividere l’esperienza del Grande Fratello Vip 6 con. Le princess mal digeriscono le offese subite e l’immunità di cui gode la cantante ad ogni puntata, come una scure calata dall’alto che blocca le dinamiche della casa. La vogliono fuori dalla casa o perlomeno che venga preso un provvedimento disciplinare serio. Le princess dichiarano le loro intenzioni Oggi pomeriggio le due pronipoti dell’imperatore di Etiopia si sono confrontate con Sophie Codegoni riguardo ai litigi che stanno avvenendo in questi giorni in particolare tra. “Sophie, è meno grave quello che ha detto Fausto Leali che quello che ci ha detto lei, lei lo ha detto con cattiveria e con una tale intenzione che voleva ferire. Noi in puntata lo ...

JessicaPrezzav2 : RT @martinaaah_: miri:”jessica e lulu hanno sempre dei riguardi per me,mi mettono da parte il pollo perché sanno che sto perdendo peso,teng… - cherry19611883 : @osarieme4 Intendo, Jessica e Miriana soprattutto, se prendono provvedimenti contro Lulù non staranno a guardare ma la difenderanno - tuttopuntotv : Jessica e Lulù pretendono giustizia contro Katia Ricciarelli #GFVip6 #GFVip - maximassimo78 : RT @annamariabianc2: @lo_stasi A cambiato idea sulla divisione del cibo perché ha scoperto che non è per la dieta ma per problemi personali… - Gio55981465 : RT @__Stand_by: Jess:'Ma perché lei non sparla di tutti dalla mattina alla sera?Non è andata in confessionale a dire che Lulú andava in gir… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Lulù "Grande Fratello Vip", tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié scintille in cucina A questo gruppo si sono aggiunte anche le due principesse e Jessica ha chiesto ai cuochi se il pollo per lei e la Lulù era possibile infarinarlo prima di cuocerlo. Una richiesta che ha dato il via a ...

Katia in nomination d'ufficio? Le Selassiè e Miriana chiedono provvedimenti e la regia del GF Vip stacca Jessica e Lulù Selassiè vogliono chiedere un provvedimento in diretta contro Katia Ricciarelli durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip : 'Ha detto cose meno gravi Fausto Leali!' . Katia in ...

