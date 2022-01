Jamie Dornan protagonista di The Tourist dopo “l’anno più brutto della mia vita: mio padre è morto di Covid” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Jamie Dornan apre il 2022 da protagonista di The Tourist, una nuova miniserie di HBO Max co-prodotta con BBC One e l’australiana Stan, ancora inedita in Italia: il debutto su BBC il 1° gennaio scorso è stato accolto con recensioni positive sia per la serie che per l’interpretazione del protagonista, già volto di The Fall e della serie cinematografica Cinquanta Sfumature. Eppure per Jamie Dornan è una consolazione amara dopo un 2021 terribile, che lo ha visto affrontare il lutto per la perdita del padre, uno stimato medico morto di Covid-19. L’attore, che aveva già perso la madre di cancro al pancreas nel 1998, ha dovuto dire addio anche al padre Jim, che lavorava ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022)apre il 2022 dadi The, una nuova miniserie di HBO Max co-prodotta con BBC One e l’australiana Stan, ancora inedita in Italia: il debutto su BBC il 1° gennaio scorso è stato accolto con recensioni positive sia per la serie che per l’interpretazione del, già volto di The Fall eserie cinematografica Cinquanta Sfumature. Eppure perè una consolazione amaraun 2021 terribile, che lo ha visto affrontare il lutto per la perdita del, uno stimato medicodi-19. L’attore, che aveva già perso la madre di cancro al pancreas nel 1998, ha dovuto dire addio anche alJim, che lavorava ...

