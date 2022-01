Jacobs ha abbandonato suo figlio L' accusa della ex | paghi gli alimenti

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Renata Erika Szabo sul settimanale 'Chi': "Non gli ha telefonato neppure per il settimo compleanno". Il velocista ha avuto Jeremy a 19 anni e l'ha riconosciuto, ma ha ammesso di essere un padre ...

Il velocista ha avuto Jeremy a 19 anni e l'ha riconosciuto, ma ha ammesso di essere un padre assente Articolosi prende l'oro d'America Articolorisponde ancora alle accuse di dopingIn una lunga intervista a Chi , Renata Erika Szabo, ex compagna di Marcell, accusa la medaglia d'oro olimpica nei 100 metri e nella staffetta 4×100 di aver trascurato il figlio avuto durante la loro relazione. "Jeremy ha sette anni e patisce l'assenza di suo padre", ...Renata Erika Szabo sul settimanale ’Chi’: "Non gli ha telefonato neppure per il settimo compleanno". Il velocista ha avuto Jeremy a 19 anni e l’ha riconosciuto, ma ha ammesso di essere un padre assent ...Dopo le accuse sui social network Renata Erika Szabo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale diretto da Alfonso .... Dopo aver attaccato lo sportivo sui social network la ragazza, un'ex mode ...