Ivanka Trump rifiuta di testimoniare in inchiesta per frode (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Due dei figli dell'ex presidente Usa Donald Trump si sono rifiutati di testimoniare in un'inchiesta per frode in merito all'azienda di famiglia, la Trump Organization. A Ivanka, 40 anni, e a Donald Jr, 44, è stato ordinato di testimoniare dal procuratore generale di New York Letitia James che ha aperto un'inchiesta civile nel 2019 per verificare se, prima di entrare in carica, Trump avesse gonfiato il valore dei suoi assett quando cercava prestiti presso le banche.Gli avvocati di Trump stanno cercando di impedire al procuratore James di interrogare l'ex presidente degli Stati Uniti e i suoi figli e hanno chiesto a un giudice di annullare l'ordine "senza precedenti e ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Due dei figli dell'ex presidente Usa Donaldsi sonoti diin un'perin merito all'azienda di famiglia, laOrganization. A, 40 anni, e a Donald Jr, 44, è stato ordinato didal procuratore generale di New York Letitia James che ha aperto un'civile nel 2019 per verificare se, prima di entrare in carica,avesse gonfiato il valore dei suoi assett quando cercava prestiti presso le banche.Gli avvocati distanno cercando di impedire al procuratore James di interrogare l'ex presidente degli Stati Uniti e i suoi figli e hanno chiesto a un giudice di annullare l'ordine "senza precedenti e ...

