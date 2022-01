Italiano: 'Fiorentina, confermiamo quanto di buono fatto fino ad ora' (Di giovedì 6 gennaio 2022) FIRENZE - Vigilia di Fiorentina - Udinese , il tecnico viola Vincenzo Italiano ha presentato la sfida, toccando diversi temi. Così sul Covid : "I ragazzi sono stati bravi, anche in un momento ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 gennaio 2022) FIRENZE - Vigilia di- Udinese , il tecnico viola Vincenzoha presentato la sfida, toccando diversi temi. Così sul Covid : "I ragazzi sono stati bravi, anche in un momento ...

infoitsport : Fiorentina, Italiano: 'Il futuro di Vlahovic? Non so che dire, non so cosa accadrà' - LPolimanti : Attenzione alla #Fiorentina per la zona #europaleague, #Piatek e #Ikone sono due attaccanti molto forti e poi accan… - __grazy87 : Gran mercato della Fiorentina che con gli acquisti di Ikoné e Piatek si rinforza e può dire la sua per un posto in… - matted40783074 : Piatek alla Fiorentina buon colpo, anche nzola giocava bene con Italiano - Fiorentinanews : #Italiano avrà finalmente un vice-#Vlahovic: la #Fiorentina a un passo da #Piatek #calciomercato -