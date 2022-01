Italiano | ' Fiorentina | confermiamo quanto di buono fatto fino ad ora'

Advertising

infoitsport : “Ufficiale a breve…”: calciomercato Fiorentina, Italiano rivoluziona l’attacco - Daniele20052013 : Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo trovare una soluzione equa per tutti» - sportli26181512 : Fiorentina, Pradè commenta il calciomercato: 'Bravi a completare la rosa. Ora le uscite': Il direttore sportivo del… - serieAnews_com : #Fiorentina, #Piatek terminerà domani le visite mediche di rito - leonardobeca : RT @Luca_Cilli: In pochi giorni la #Fiorentina prende ciò che serviva per completare l'organico: esterno offensivo, #Ikone (un potenziale t… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano Fiorentina

I friulani non si sono presentati a Firenze a causa dei contagi covid e del relativo stop al viaggio da parte dell'Asl. La squadra diha quindi svolto un allenamento sul campo del ...Commenta per primo Vincenzo, tecnico della, commenta a Dazn la mancata disputa dell'incontro con l'Udinese, bloccata dall'Asl per i tanti casi Covd: 'Stasera abbiamo vissuto una situazione anomala, nessuno ...In seguito alla positività di alcuni nostri connazionali ai test obbligatori prima del rientro in .... Un esito confermato poi da un tampone molecolare. Per loro, e altri 24 connazionali che erano sta ...Tempo dei primi saluti per i giornalisti e i tifosi presenti in aeroporto e poi Piatek è andato subito a svolgere la prima parte delle visite mediche, quella degli esami strumentali, passata con succe ...