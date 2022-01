Italia-Russia in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Atp Cup 2022 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Italia giocherà le proprie carte contro la Russia, al fine di raggiungere la qualificazione alle semifinali dell’Atp Cup 2022. Gli azzurri hanno inizialmente ceduto il passo all’Australia di Alex De Minaur, per poi superare nettamente la Francia di Ugo Humbert. I russi, dal canto loro, hanno conquistato due successi in altrettanti confronti con transalpini e australiani, seppur perdendo un set contro i primi citati. Sfida dunque decisiva, tra Italia e Russia, per decretare la primatista del girone B e dunque la selezione nazionale a qualificarsi al penultimo atto del torneo in questione. Sinner e Berrettini sfideranno rispettivamente Safiullin e Medvedev, il primo favorito e il secondo sostanzialmente di pari livello rispetto all’avversario, seppur leggermente sfavorito. I GIOCATORI DI TUTTE LE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’giocherà le proprie carte contro la, al fine di raggiungere la qualificazione alle semifinali dell’Atp Cup. Gli azzurri hanno inizialmente ceduto il passo all’Australia di Alex De Minaur, per poi superare nettamente la Francia di Ugo Humbert. I russi, dal canto loro, hanno conquistato due successi in altrettanti confronti con transalpini e australiani, seppur perdendo un set contro i primi citati. Sfida dunque decisiva, tra, per decretare la primatista del girone B e dunque la selezione nazionale a qualificarsi al penultimo atto del torneo in questione. Sinner e Berrettini sfideranno rispettivamente Safiullin e Medvedev, il primo favorito e il secondo sostanzialmente di pari livello rispetto all’avversario, seppur leggermente sfavorito. I GIOCATORI DI TUTTE LE ...

SuperTennisTv : ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup!… - marioboc17 : Ragazzi io so che siete tutti concentrati su #Djokovic, ma ricordiamoci che a mezzanotte inizia Italia-Russia, sfid… - livetennisit : ATP Cup 2022: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 6. Italia vs Russia per l’accesso alle semifinali (LIVE) - soloio0509 : RT @SILVIALUCISANO: Viva la Russia e Putin!! Un paese più democratico dell' Italia!! - OrtoLaura : @MarcoDamilan chiediamo aiuto alla Cina, alla Russia, all'Africa.... Non siamo più soli in Italia. -