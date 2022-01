Italia | repubblica dell' ipocondria Cina | il paese del lockdown

Leggi su panorama

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) LaSiamo seduti su una polveriera emotiva senza precedenti. Ci lasciamo alle spalle le festività natalizie tra le più tristi degli ultimi due secoli, con pochissimi abbracci e tanta, troppa paura. Non stupisca quindi se a capodanno i divieti di usare fuochi d'artificio e petardi sono stati ignorati, non che sia giusto farlo, sia chiaro, forse però si sta esagerando su troppi fronti e glini mostrano in quel modo una rabbia sopita per troppo tempo, facendo crescere l'intolleranza a regole spesso discutibili, sovente contradditorie. Non ci vuole un master in psicologia per sapere che l'incertezza crea la paura, questa crea rabbia, e che la rabbia spesso si trasforma in violenza. Così a guardare che cosa è accaduto a Milano, in pieno centro come in periferia, la notte di capodanno si vede ...