Israele progetta nuovi insediamenti nelle alture del Golan

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo di Naftali Bennett ha annunciato di voler raddoppiare la popolazione israeliana nel territorio conteso con la Siria. Poche voci si sono sollevate in protesta. Leggi

Advertising

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Quarta dose in Israele che teme il picco dei 50 mila contagi al giorno Via l… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele progetta

ANSA Nuova Europa

Il kibbutz fu fondato poco dopo la conquista da parte didella gran parte delle alture del Golan siriane durante la guerra dei Sei giorni del 1967. Il 26 dicembre 2021 i ministri israeliani ...- Advertisement - Il quotidiano Israel ha - Yom ha anticipato chedi raddoppiare la popolazione ebraica del Golan con l'aggiunta di 23 mila persone. Oggi in quest'area risiedono ...Riscontri preliminari sul secondo booster. Il luminare britannico Pollard: "Non è sostenibile vaccinare il mondo ogni 4-6 mesi" ...Ad idearlo lo svedese Eric Forsmark, cittadino giovinazzese da anni, in collaborazione con la Fondazione Defeo Trapani ...