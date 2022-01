Israele dice sì alla gestazione per altri anche per le coppie gay (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il ministro della Salute israeliano, Nitzan Horowitz, ha annunciato che dall’11 gennaio 2022 le coppie di persone dello stesso sesso potranno avere figli attraverso la gestazione per altri all’interno del Paese. La cosiddetta maternità surrogata, sarà inoltre accessibile anche per i single omosessuali e le persone trans*. Vi raccomandiamo... Coppia italiana abbandona la figlia avuta da maternità surrogata: la polemica È arrivata in Italia la bambina nata da madre surrogata abbandonata dai genitori in Ucraina. La mamma: "Non ce l'ho fatta, mi sono detta 'Che c'en... La Corte suprema, in una storica sentenza di luglio 2021, ha annullato così parti della legge che impedivano alle coppie ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il ministro della Salute israeliano, Nitzan Horowitz, ha annunciato che dall’11 gennaio 2022 ledi persone dello stesso sesso potranno avere figli attraverso laperall’interno del Paese. La cosiddetta maternità surrogata, sarà inoltre accessibileper i single omosessuali e le persone trans*. Vi raccomandiamo... Coppia italiana abbandona la figlia avuta da maternità surrogata: la polemica È arrivata in Italia la bambina nata da madre surrogata abbandonata dai genitori in Ucraina. La mamma: "Non ce l'ho fatta, mi sono detta 'Che c'en... La Corte suprema, in una storica sentenza di luglio 2021, ha annullato così parti della legge che impedivano alle...

