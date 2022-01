Isolamento, quarantena e autosorveglianza. Cosa sono e le regole da seguire (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Isolamento, quarantena e autosorveglianza sono parole ricorrenti negli ultimi tempi, sia per i positivi che per coloro che entrano in contatto con persone contagiate da Covid. L’Isolamento riguarda le persone positive, la quarantena coloro che hanno avuto un contatto stretto. Nei casi in cui il soggetto ha ricevuto la terza dose del vaccino, ha completato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)parole ricorrenti negli ultimi tempi, sia per i positivi che per coloro che entrano in contatto con persone contagiate da Covid. L’riguarda le persone positive, lacoloro che hanno avuto un contatto stretto. Nei casi in cui il soggetto ha ricevuto la terza dose del vaccino, ha completato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Corriere : Attenzione: il governo non ha rifinanziato la misura e la #quarantena non è più considerata come malattia - GiovaQuez : Visto che mi è stato chiesto. Questo Rodriquez-schemino su quarantena/isolamento 'è stato riprodotto in forma ridot… - elio_vito : DL di fine anno, domani CdM, il governo su quarantena, isolamento, presto anche su positivi asintomatici, ha cambia… - RaffaelLaLaLand : @SP_Derevko Contattati dopo 7gg. A quarantena quasi conclusa. Poi chiedono i contatti, mandano attestato isolamento… - romi_andrio : RT @Open_gol: Un esempio utile per quei Paesi alle prese con il sistema di tracciamento in tilt arriva da Tel Aviv, dove il ministero ha ag… -