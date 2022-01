Iscrizioni anno scolastico 2022/2023: come fare domanda online, dove e quando (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al via le Iscrizioni in tutti gli istituti scolastici d’Italia per l’anno 2022/2023. Per compilare le domande ci sarà tempo fino al 28 gennaio 2022. I moduli per le Iscrizioni si possono scaricare dai siti web dei vari istituti scolastici e dovranno essere riempiti e inoltrati attraverso il sito del Ministero dell’istruzione. Questa procedura riguarda tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Per quanto riguarda invece la scuola dell’infanzia, le domande restano cartacee. Iscrizione a scuola: come si compilano le domande online Dal 4 al 28 gennaio 2022 sono aperte le Iscrizioni online per le prime classi delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al via lein tutti gli istituti scolastici d’Italia per l’. Per compilare le domande ci sarà tempo fino al 28 gennaio. I moduli per lesi possono scaricare dai siti web dei vari istituti scolastici e dovressere riempiti e inoltrati attraverso il sito del Ministero dell’istruzione. Questa procedura riguarda tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Per quanto riguarda invece la scuola dell’infanzia, le domande restano cartacee. Iscrizione a scuola:si compilano le domandeDal 4 al 28 gennaiosono aperte leper le prime classi delle ...

CorriereCitta : Iscrizioni anno scolastico 2022/2023: come fare domanda online, dove e quando - PromozioneMus : RT @Indieffusione: Al via oggi le iscrizioni per #1MNEXT, il contest del Concerto del #PrimoMaggio dedicato agli artisti emergenti, ideato… - ilmeteoit : #SCUOLA: per le iscrizioni all'anno scolastico 2022/23 è #OBBLIGATORIO avere lo #SPID! La #GUIDA al nuovo sistema - Indieffusione : Al via oggi le iscrizioni per #1MNEXT, il contest del Concerto del #PrimoMaggio dedicato agli artisti emergenti, id… - infoitinterno : Scuola, al via anche a Bari le iscrizioni online per il prossimo anno: ecco come fare domanda -