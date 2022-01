Ipotesi obbligo vaccinale per gli over 60 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’escalation dei contagi - ieri il record dall’inizio della pandemia, 170mila - spinge il Governo verso una nuova stretta per frenare la corsa del virus. Tra le Ipotesi in campo spunta, in alternativa all’imposizione del super green pass a tutti i lavoratori, anche l’obbligo vaccinale per i soggetti fragili, i più a rischio, come gli over 60: sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d’età ancora senza iniezione e sono quelli che affollano ospedali e terapie intensive, determinando anche il cambio di colore delle regioni. L’Ipotesi dell’obbligo vaccinale è spuntata ieri nel corso della Conferenza delle Regioni straordinaria convocata nel pomeriggio. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti (una delle Regioni a rischio di scivolare in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’escalation dei contagi - ieri il record dall’inizio della pandemia, 170mila - spinge il Gno verso una nuova stretta per frenare la corsa del virus. Tra lein campo spunta, in alternativa all’imposizione del super green pass a tutti i lavoratori, anche l’per i soggetti fragili, i più a rischio, come gli60: sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d’età ancora senza iniezione e sono quelli che affollano ospedali e terapie intensive, determinando anche il cambio di colore delle regioni. L’dell’è spuntata ieri nel corso della Conferenza delle Regioni straordinaria convocata nel pomeriggio. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti (una delle Regioni a rischio di scivolare in ...

Advertising

AntoVitiello : @BeppeMilan11 Botman obiettivo principale in difesa. Il dialogo va avanti da diverse settimane, ma il Lille deve ap… - sole24ore : Le nuove regole: niente quarantena per chi è vaccinato con booster o due dosi da meno di 4 mesi #Cts #quarantena… - sisascuola : Si allontana l’ipotesi dell’obbligo super green pass per lavorare. Potrebbe arrivare invece la vaccinazione obbliga… - noitre32 : RT @Gianlustella: Stasera spunta un’ipotesi di obbligo per gli over 60. Non fatevi spaventare. Nessuno può obbligarvi ad inocularvi questo… - HuffPostItalia : Ipotesi obbligo vaccinale per gli over 60 -