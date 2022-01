Intossicazione da monossido di carbonio, l’esperto: “Quali sono i rischi” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si sente parlare di medicina iperbarica soprattutto nel periodo invernale, in particolare nei casi di Intossicazione da monossido di carbonio. Abbiamo chiesto al dottor Roberto Ferani, responsabile del servizio di medicina iperbarica a Zingonia come si svolge tutto l’iter. “In effetti in questo periodo si registra un costante incremento di interventi in emergenza di ossigeno terapia a causa di patologie provocate dall’Intossicazione da monossido di carbonio. È una situazione che si ripete ogni anno. In passato venivano utilizzati gli scalda-acqua che funzionavano a gas e caldaie non sempre controllate: oggi gli scalda-acqua non ci sono praticamente più e le caldaie di nuova generazione sono molto più sicure, quindi, i casi di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si sente parlare di medicina iperbarica soprattutto nel periodo invernale, in particolare nei casi didadi. Abbiamo chiesto al dottor Roberto Ferani, responsabile del servizio di medicina iperbarica a Zingonia come si svolge tutto l’iter. “In effetti in questo periodo si registra un costante incremento di interventi in emergenza di ossigeno terapia a causa di patologie provocate dall’dadi. È una situazione che si ripete ogni anno. In passato venivano utilizzati gli scalda-acqua che funzionavano a gas e caldaie non sempre controllate: oggi gli scalda-acqua non cipraticamente più e le caldaie di nuova generazionemolto più sicure, quindi, i casi di ...

