Inter, situazioni rinnovi: Brozovic vicino, dubbi su Perisic (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato della situazione rinnovi legati a Brozovic e Perisic L'Inter dopo aver ingaggiato Onana per giugno, dovrà risolvere la situazione rinnovi dei croati Brozovic e Perisic. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il mediano è vicino alla firma su un contratto da 6.5 milioni a stagione. Situazione diversa per Perisic con cui la situazione è ancora molto dubbiosa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

