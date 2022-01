Insulti razzisti al GF Vip? Quello che è successo è veramente raccapricciante (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È successo ieri sera nella Casa del GF Vip. I giocatori sono scoppiati in una rissa imbattibile. Tutto è iniziato con una delle solite discussioni iniziate tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli. Quest'ultimo iniziò a battere i Gieffini, che si permettevano di acquistare separatamente, chiamandoli contadini. Leggi anche: Katia Ricciarelli 'minaccia' Gianmaria Antinolfi: "Non fare il furbo con me" A questo punto la discussione è proseguita al tavolo. "Stai facendo una figura di merda, non noi", replicò Lulu sentendosi attaccata. Ricciarelli la esorta ad alzarsi da tavola e andare a mangiare fuori mano perché ha pensato solo a se stessa, ma la situazione è già degenerata e Lulù risponde di natura: “Che diavolo vuoi? Mangio dove voglio e tu non sei una casalinga!”. La sentenza è bastata a creare il panico. Leggi anche: Lulù Selassié, confessione choc: "Ho ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Èieri sera nella Casa del GF. I giocatori sono scoppiati in una rissa imbattibile. Tutto è iniziato con una delle solite discussioni iniziate tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli. Quest'ultimo iniziò a battere i Gieffini, che si permettevano di acquistare separatamente, chiamandoli contadini. Leggi anche: Katia Ricciarelli 'minaccia' Gianmaria Antinolfi: "Non fare il furbo con me" A questo punto la discussione è proseguita al tavolo. "Stai facendo una figura di merda, non noi", replicò Lulu sentendosi attaccata. Ricciarelli la esorta ad alzarsi da tavola e andare a mangiare fuori mano perché ha pensato solo a se stessa, ma la situazione è già degenerata e Lulù risponde di natura: “Che diavolo vuoi? Mangio dove voglio e tu non sei una casalinga!”. La sentenza è bastata a creare il panico. Leggi anche: Lulù Selassié, confessione choc: "Ho ...

Francy727406661 : Scuse e a volte punite cn nomination. Insulti cm qll di Katia sono stati apertamente trattati cm insulti pesanti ra… - Francy727406661 : Negli anni di #gfvip e reality di litigate se ne sn viste di tutti i colori ma gli insulti razzisti e omofobi nn so… - ElviraReggio : @teresyls Dai amore vuoi davvero che ti rispondo? Ma perché è la realtà ?? x 3mesi abbiamo parlato di Solercia per s… - loorena13 : #FUORIKATIA e aggiungerei anche un #fuorisignorini pessimo conduttore, di parte che difende solo i suoi indifendibi… - Elisa00219064 : RT @chiara_sciuto: Katia fa PENA, ma il modo in cui si dia più peso a insulti razzisti/omofobi solo perché va di moda ma non al body shamin… -