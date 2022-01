Insigne-Toronto, quadriennale da 7,75 milioni di euro bonus compresi con opzione per il quinto anno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sul Corriere dello Sport i dettagli del contratto firmato ieri da Lorenzo Insigne con il Toronto. Si tratta di un quadriennale con opzione per il quinto anno. L’ingaggio del capitano del Napoli nella nuova squadra sarà di 7,75 milioni di euro compresi i bonus. “L’ormai ex capitano azzurro ha firmato con il Toronto FC un contratto quadriennale più opzione per il quinto anno da 7,75 milioni di euro compresi i bonus, più benefit”. Che sono essenzialmente casa, auto e voli. La Mls comincerà il 3 aprile e si concluderà l’11 dicembre con la finale playoff. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sul Corriere dello Sport i dettagli del contratto firmato ieri da Lorenzocon il. Si tratta di unconper il. L’ingaggio del capitano del Napoli nella nuova squadra sarà di 7,75di. “L’ormai ex capitano azzurro ha firmato con ilFC un contrattopiùper ilda 7,75di, più benefit”. Che sono essenzialmente casa, auto e voli. La Mls comincerà il 3 aprile e si concluderà l’11 dicembre con la finale playoff. ...

