Insigne-Toronto | l’intermediario | “Operazione incredibile Aveva altre offerte? Chiedete all’agente”

Andrea D'Amico, agente e intermediario nella trattiva Lorenzo Insigne-Toronto, è intervenuto nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma a Radio Marte.Queste le sue dichiarazioni:"Lavoro per il Toronto come loro rappresentante, quando i tempi l'hanno consentito ho fatto in tempo lampo questa trattativa con Lorenzo. Ci sono state molti documenti da firmare con contratti MLS e Toronto, è stata un'Operazione molto importante. Queste trattative dovrebbero essere tenute segrete fin quando non sono concluse, perché possono esserci tante variabili. Però tenere nascosto tutto è difficilissimo, tra cellulari e telecamere. I giornalisti fanno il loro lavoro e noi abbiamo l'interesse prima a fare e poi a comunicare."

