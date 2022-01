Insigne-Toronto: il quotidiano aveva previsto tutto mesi fa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Mattino già lo scorso ottobre venne a sapere di un incontro tra Insigne e degli emissari della MLS Il Mattino ci aveva visto lungo: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Mattino già lo scorso ottobre venne a sapere di un incontro trae degli emissari della MLS Il Mattino civisto lungo: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio uffic… - AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - DiMarzio : #Napoli | #Insigne ha accettato l'offerta del #Toronto. Entro lunedì l'annuncio - RaffyAutiero : RT @AlfredoPedulla: #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi dett… - SciabolataFFP : Secondo un po' tutte le fonti, Insigne avrebbe trovato l'accordo definitivo per il suo passaggio a Toronto in estat… -