Insigne sceicco: la folle cifra del contratto firmato con Toronto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Vengono alla luce nuovi dettagli sul contratto firmato da Lorenzo Insigne con il Toronto FC: una cifra astronomica, ecco i dettagli Non si spegne l'eco del contratto firmato da Lorenzo Insigne con Toronto. Nuovi dettagli sono stati rivelati da Alfredo Pedullà. Il giocatore partenopeo percepirà una cifra netta di poco più di 46 milioni di Euro da luglio 2022 a giugno 2026. In più ci saranno circa 3-4 milioni di Euro a stagione incassabili tramite i bonus.

Ultime Notizie dalla rete : Insigne sceicco Auriemma: 'Il Newcastle vuole Insigne, c'è l'offerta economica' Calciomercato: pista Newcastle per Insigne Al momento la squadra più attiva su Insigne è sicuramente il Toronto, ma secondo Auriemma lo sceicco Bin Salman può portare il giocatore In Inghilterra. ' ...

Il Napoli perde con l'Atalanta, il tweet criptico dello sceicco Al Thani ... Osimhen, Koulibaly, Anguissa, Insigne, Manolas e Fabian Ruiz. Inoltre durante la partita si è ... Un investimento mirato da parte dello sceicco che ha un patrimonio 50 volte superiore a quello degli ...

