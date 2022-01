Insigne in 10 anni al Napoli ha guadagnato la metà di quello che incasserà a Toronto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Visto che le cifre del nuovo contratto di Insigne col Toronto danzano sulle prime pagine, su volumi sconosciuti all’economia del calcio a Napoli, Calcio e Finanza ha stimato quanto il capitano azzurro ha guadagnato nei dieci anni in maglia azzurra. Secondo la stima del sito specializzato Insigne ha incassato (le cifre ufficiali non sono disponibili e dai bilanci della società è possibile reperire solo il dato sul monte ingaggi nel complesso) circa 27,4 milioni di euro. Spalmati così: 700.000 euro l’anno dal 2012 al 2014, 1,1 milioni fino al 2016, poi 1,8 per il 2016/17, 3,6 l’anno successivo, e infine 4,6 milioni l’anno fino a scadenza. Insigne, in soldoni, nei dieci anni napoletani ha guadagnato circa la metà di quel ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Visto che le cifre del nuovo contratto dicoldanzano sulle prime pagine, su volumi sconosciuti all’economia del calcio a, Calcio e Finanza ha stimato quanto il capitano azzurro hanei dieciin maglia azzurra. Secondo la stima del sito specializzatoha incassato (le cifre ufficiali non sono disponibili e dai bilanci della società è possibile reperire solo il dato sul monte ingaggi nel complesso) circa 27,4 milioni di euro. Spalmati così: 700.000 euro l’anno dal 2012 al 2014, 1,1 milioni fino al 2016, poi 1,8 per il 2016/17, 3,6 l’anno successivo, e infine 4,6 milioni l’anno fino a scadenza., in soldoni, nei diecinapoletani hacirca ladi quel ...

