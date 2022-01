Insigne, i tifosi non meritavano quel teatrino con champagne e foto a Roma a due giorni da Juve-Napoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Insigne come Hamsik. Anche Marek andò via per soldi ma di lui, forse, si aveva l’idea che fosse alla fine di una grande carriera azzurra. Hamsik fu perdonato, Insigne viene contestato ma lo è sempre stato. Osteggiato, criticato, accusato. Insomma non è che il tifoso medio napoletano lo abbia mai amato sul serio, come ha amato Marek per intenderci. Dunque a quei tifosi dico di non fischiarlo, insultarlo o maledirlo. Se avesse avuto davvero l’amore della sua gente non sarebbe (forse) emigrato a Toronto. Va via, lecito. Perdiamo l’uomo più forte in rosa attualmente ma già fuori da un mese almeno. Dunque, una scelta va fatta adesso per il bene del gruppo, levategli la fascia e consegnatela a Kalidou uno che le offerte le ha avute davvero, non da società da dopolavoro, e nonostante tutto è ancora qui con noi. Insigne non ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022)come Hamsik. Anche Marek andò via per soldi ma di lui, forse, si aveva l’idea che fosse alla fine di una grande carriera azzurra. Hamsik fu perdonato,viene contestato ma lo è sempre stato. Osteggiato, criticato, accusato. Insomma non è che il tifoso medio napoletano lo abbia mai amato sul serio, come ha amato Marek per intenderci. Dunque a queidico di non fischiarlo, insultarlo o maledirlo. Se avesse avuto davvero l’amore della sua gente non sarebbe (forse) emigrato a Toronto. Va via, lecito. Perdiamo l’uomo più forte in rosa attualmente ma già fuori da un mese almeno. Dunque, una scelta va fatta adesso per il bene del gruppo, levategli la fascia e consegnatela a Kalidou uno che le offerte le ha avute davvero, non da società da dopolavoro, e nonostante tutto è ancora qui con noi.non ha ...

mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - Azzurri : ?? ?????????????? ?????????????? ?? Candidato | ?????????????? ?????????????? Vota ?? - napolista : #Insigne, i tifosi non meritavano quel teatrino con champagne e foto a Roma a due giorni da #JuveNapoli Il punto d… - 1889milan : RT @mirkocalemme: Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio sono… - PepponeCuore89 : De laurentiis si sta comportando in maniera meschina sia nei confronti di noi tifosi che nei confronti di insigne.… -