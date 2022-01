Insigne e Vlahovic | contratti boom Follie del calcio al tempo del Covid

Advertising

angiuoniluigi : RT @FraLauricella: L’Inter ha preso #onana. Il #milan accelera su #kolomuani #Spalletti è positivo. #JuventusNapoli è a rischio. #Piatek… - FraLauricella : L’Inter ha preso #onana. Il #milan accelera su #kolomuani #Spalletti è positivo. #JuventusNapoli è a rischio.… - bergomifabio : TRA POCO LIVE E WHATSAPP PER VOI! ONANA, INSIGNE, BROZO, VLAHOVIC, ICARD... - infoitsport : TOP NEWS Ore 13 - Onana è a Milano. Toronto-Insigne, è fatta. Barone fa il punto su Vlahovic - Roberto87221145 : @FrancescoRoma78 Sono anni che dico adl giuntoli e chiavelli hanno affossato il napoli! Quando prendemmo osimhen no… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Vlahovic

leggo.it

L'esempio più eclatante riguarda Lorenzo. Il capitano del Napoli andrà a giocare in MLS: ... Non si scherza neppure quando si parla del futuro di Dusan. Legato alla Fiorentina sino al ...Callejon e Nico Gonzalez agiranno ai lati dell'inamovibilementre in mezzo Italiano può ... Dybala c'è Addiofirma: addio Napoli, a luglio al Toronto Sia Paulo Dybala che Federico ...Nonostante la pandemia e i tanti problemi finanziari che stanno attanagliando il mondo del calcio, il mercato impazza a cifre decisamente astronomiche. L'esempio più eclatante ...Contratto da 5 anni per 11,5 milioni più 4,5 di bonus. All’Inter un altro colpo a parametro zero: Onana ha già sostenuto le visite ...