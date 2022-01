Inquinamento, ecco i quattro tratti di mare non balneabili del salernitano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno– Sono quattro i tratti di mare salernitani per i quali, allo stato, scatterebbe il divieto di balneazione a causa di livelli di Inquinamento tali da determinare la classificazione qualitativa ‘scarsa’ delle proprie acque da parte dell’Arpac e, quindi, della Regione Campania. Si tratta delle acque di Spineta Nuova di Battipaglia, Magazzeno di Pontecagnano Faiano, Marmorata di Ravello, Est fiume Irno di Salerno. L’Arpac ha trasmesso i dati alla Regione Campania ed al Ministero. La tabella completa è stata pubblicata sull’ultimo Burc. Iter – Compete alle Regioni la classificazione delle acque di balneazione. A seguito della valutazione, le Regioni classificano ogni anno le acque secondo quattro classi di qualità: scarsa, sufficiente, buona, eccellente. Il monitoraggio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno– Sonodisalernitani per i quali, allo stato, scatterebbe il divieto di balneazione a causa di livelli ditali da determinare la classificazione qualitativa ‘scarsa’ delle proprie acque da parte dell’Arpac e, quindi, della Regione Campania. Si tratta delle acque di Spineta Nuova di Battipaglia, Magazzeno di Pontecagnano Faiano, Marmorata di Ravello, Est fiume Irno di Salerno. L’Arpac ha trasmesso i dati alla Regione Campania ed al Ministero. La tabella completa è stata pubblicata sull’ultimo Burc. Iter – Compete alle Regioni la classificazione delle acque di balneazione. A seguito della valutazione, le Regioni classificano ogni anno le acque secondoclassi di qualità: scarsa, sufficiente, buona, eccellente. Il monitoraggio ...

