Inps, Al via il Bonus Casalinghe 2022: Arrivano 517 euro al mese per tutte. Ecco come averlo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Assegno Casalinghe 2022: aumento oltre i 500 euro. Pare che il Governo Draghi stia per approvare un assegno Casalinghe 2022 che prevede un aumento oltre i 500 euro. Si tratterebbe di un Bonus da 517 euro per sempre erogato dall'INAIL. Nulla ancora di ufficiale, al momento; è allo studio un provvedimento finalizzato ad un aiuto economico per le Casalinghe. In tempi di crisi pandemica, la situazione anche per le donne è peggiorata: trovare un impiego risulta sempre più difficile per le donne costrette a scegliere tra lavoro e famiglia. Assegno Casalinghe 2022: requisiti per ottenerlo Il lavoro di Casalinghe non viene riconosciuto come categoria tutelata eppure è ...

