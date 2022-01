Inflazione | Istat | “A dicembre prezzi a +3 | 9% anno su anno | il dato più alto da agosto 2008” Energia e trasporti trainano la crescita

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ail tasso disu base annua, stando alle stime preliminari, si è attestato a +3,9%: è ilpiùda. L’ulteriore accelerazione delladeiè dovuta prevalentemente ai beni alimentari, sia lavorati (da +1,4% di novembre a +2,0%) sia non lavorati (da +1,5% a +3,6%), ai beni durevoli (da +0,4% a +0,8%) e ai servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,9% a +2,3%). Idei beni energetici, pur mantenendo unamolto sostenuta, rallentano (da +30,7% a +29,1%), a causa di quelli della componente non regolamentata (da +24,3% a +22%), mentre ladeidella componente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Istat: l'inflazione a dicembre sale a 3,9%, al top dal 2008 #ANSA - istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a dicembre inflazione al 3,9% (da 3,7% del mese precedente). Nel 20… - MediasetTgcom24 : Inflazione, Istat: in 2021 prezzi a consumo +1,9%, massimo aumento da 2012 #istat - ganjamanxxx1 : RT @fattoquotidiano: Inflazione, Istat: “A dicembre prezzi a +3,9% anno su anno, il dato più alto da agosto 2008”. Energia e trasporti trai… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Inflazione, Istat: “A dicembre prezzi a +3,9% anno su anno, il dato più alto da agosto 2008”. Energia e trasporti trai… -

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione Istat

, a dicembre+3,9% A dicembre, comunica, la crescita dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, in Italia è stato del 3,...La ripresa dell'nel 2021, sostiene l', è essenzialmente trainata dall'andamento dei prezzi dei Beni energetici (+14,1%), diminuiti invece dell'8,4% nel 2020. Al netto di questi beni, ...(Il Sole 24 ORE) Un dato, quello annuale, che segna un record dall'agosto 2008, quando l'inflazione segnava +4,1%. Secondo i dati preliminari diffusi dall'Istat, i prezzi al cosnumo sono cresciuti a ...Il dato sull'inflazione italiana di dicembre evidenzia una forte crescita, anche se in linea con le attese. La borsa per il momento mantiene i nervi saldi.