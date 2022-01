Indennità di disoccupazione Dis-Coll | nuove disposizioni

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA – La legge di bilancio 2022 ha apportato modifiche in materia di DIS-, introducendo una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (cosiddetta “décalage”) della prestazione, un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della stessa, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di un’aliquota contributiva contro lapari a quella dovuta per la NASpI. La circolare INPS 4 gennaio 2022, n. 3 illustra le novità legislative per gli eventi diverificatisi dal 1° gennaio 2022. Per evento disi intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di. Per le ...