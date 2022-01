“In tribunale” Sanremo 2022 | prime grane per la Rai | “Palese violazione”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ira del Codacons si è nuovamente scatenata, non sul GF Vip, neanche sugli acerrimi nemici Ferragnez. Oggi è la Rai la vittima prescelta e, in effetti, si tratterebbe di una polemica più che discutibile. Nelle ultime ore non si è parlato d’altro della gaffe commessa da Gianni Morandi, che ha diffuso il suo inedito per. Si è trattato di un errore, come del resto è accaduto l’anno scorso a Fedez quando ha pubblicato per sbaglio una storia Instagram che aveva come sottofondo la canzone Chiamami per nome, rischiando così di escludere sia lui che la collega Francesca Michielin dal Festival. Gianni Morandi, invece, ha svelato per pochi secondi il suo brano su Facebook, ma la Rai lo ha perdonato ed incluso in gara a. Da qui l’indignazione del Codacons....