In piazza quattro gatti: il flop del Popolo viola contro Berlusconi al Quirinale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen – piazza vuota per la patetica farsa del Popolo viola contro Berlusconi presidente della Repubblica: più cronisti che partecipanti. Riesumati per l’occasione, gli anti Berlusconiani che nel lontano 2009 scesero in piazza contro l’allora presidente del Consiglio, la buttano pure sull’antifascismo. Ma non basta: la manifestazione è un flop. Torna il Popolo viola anti Berlusconi contro la sua elezione al Quirinale, ma la protesta è un flop L’ultima protesta del Popolo viola risale all’agosto del 2013 in occasione della sentenza della Cassazione per frode fiscale nei confronti del leader ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen –vuota per la patetica farsa delpresidente della Repubblica: più cronisti che partecipanti. Riesumati per l’occasione, gli antiani che nel lontano 2009 scesero inl’allora presidente del Consiglio, la buttano pure sull’antifascismo. Ma non basta: la manifestazione è un. Torna ilantila sua elezione al, ma la protesta è unL’ultima protesta delrisale all’agosto del 2013 in occasione della sentenza della Cassazione per frode fiscale nei confronti del leader ...

Advertising

IlPrimatoN : La versione sfigata delle Sardine #PresidenteDellaRepubblica - francesco088661 : Il POPOLO VIOLA é sceso in piazza contro '#Berlusconi al Quirinale' ? La MANIFESTAZIONE é stata un FLOP ? MA NOOO… - agnese69942054 : @Raffael73232037 @borghi_claudio L'altro giorno sono stata in un paese con una bella piazza medioevale. C'era un c… - SanSeveroNews : Quattro progetti finanziati per un totale di 3 milioni e 500 mila euro. Nel dettaglio, il Comune di Lucera ha otten… - attivaggressiva : Sono già passati quattro anni da questo momento meraviglioso Girotondo intorno a Spelacchio: l'inseguimento della… -