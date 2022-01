In arrivo nuova stretta anti Omicron, verso obbligo di vaccino per gli over 60 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Allo stato attuale sembra meno probabile l’ipotesi di estendere il super green pass a tutti i lavoratori. Sul tavolo dell’esecutivo anche lo smart working e nuove regole per la Dad a scuola Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Allo stato attuale sembra meno probabile l’ipotesi di estendere il super green pass a tutti i lavoratori. Sul tavolo dell’esecutivo anche lo smart working e nuove regole per la Dad a scuola

Advertising

RaiNews : Il premier Draghi convoca la cabina di regia alle 15 a Palazzo Chigi - fisco24_info : In arrivo nuova stretta anti Omicron, verso obbligo di vaccino per gli over 60: Allo stato attuale sembra meno prob… - chitrio : In vista dell’arrivo della nuova stagione di Peaky Blinders vi ricordò che ho un amico che somiglia a Cillian Murphy ma più bello. - rosydandrea1 : RT @RaiNews: Il premier Draghi convoca la cabina di regia alle 15 a Palazzo Chigi - Martin22702006 : @_NonDirmelo_ Nuova App in arrivo?Faby fatti assumere da Zuckerberg ?????? -