In arrivo nuova stretta anti Covid dal 20 gennaio 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che mira a "rallentare" la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono più esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. Dal 20 gennaio scatta l'obbligo di green pass base per i servizi alla persona. parrucchieri, barbieri, centri estetici e simili e lavanderie. Dal 1 Febbraio obbligo per uffici pubblici, poste, banche, negozi e centri commerciali (salvo servizi essenziali). Per accedere a questi servizi sarà necessario il Green pass base, ossia essere vaccinati, guariti dal Covid oppure mostrare l'esito negativo di un tampone. Si tratta quindi di un'ulteriore stretta per accelerare sulle vaccinazioni. Dal 15 febbraio Super Green Pass obbligatorio (ottenibile con il vaccino o con la guarigione dal Covid).

